Stabile l’inquinamento, con una diminuzione dei superamenti giornalieri, in aumento invece la produzione dei rifiuti pro capite, con il valore più alto dal 2015. Esplode il numero dei monopattini elettrici e sale quello degli autobus Euro 6. Cala il consumo idrico mentre restano pochi, in assoluto, gli alberi per abitante. Sono questi, in sintesi, i valori del report Istat sull’Ambiente urbano relativi a Lecce e riferiti all’anno 2022.

Partendo dai dati nazionali sulla qualità dell’aria, si registra un netto peggioramento nei comuni capoluogo: aumentano le concentrazioni medie annue di PM2,5 in 56 dei 93 comuni capoluogo che hanno effettuato il monitoraggio (60%) tramite 171 stazioni fisse di rilevamento. In peggioramento anche l’andamento del PM10 nei 100 capoluoghi con monitoraggio effettuato da 264 centraline, che registrano incrementi delle concentrazioni nel 75% dei casi. Lecce si pone in una situazione intermedia: 8 i superamenti giornalieri (la fonte è ovviamente il traffico), rispetto ai 13 del 2021. Sono stati 24 (23 nel 2021) gli sforamenti della media annuale del PM10 e 14 (13 nell’anno precedente) quelli relativi al PM2.5.

Situazione al limite, ma non è una novità, per la produzione dei rifiuti. Il capoluogo salentino, nel 2022, è salito al 34esimo posto nazionale, con 545 kg per abitante (poco oltre la media nazionale di 536 kg/ab.), un dato in aumento rispetto al calo virtuoso registrato dal 2015 (597 kg/abitante) in poi. Al vertice c’è Piacenza (755 kg/ab.), mentre in fondo alla classifica c’è Reggio Calabria (395 kg/ab.). Lecce, in Puglia è dietro Bari (554 kg/ab.) e Taranto (549 k7ab.) e davanti a Foggia (544 kg/ab), Brindisi (541 kg/ab.), Trani (464 kg/ab.), Barletta (450 kg/ab.) e Andria (446 kg/ab.).

I dati sul trasporto pubblico

Il report analizza, a livello nazionale, anche il trasporto pubblico. Nel 2022 si è avuto un lieve calo del numero complessivo di autobus in esercizio (-3,2%), risultante da una riduzione del 20% dei veicoli più obsoleti (Euro 4 o precedenti) e del 10,3% dei veicoli Euro 5, e da un contemporaneo incremento del 12,7% dei veicoli Euro 6 o elettrici (a emissioni zero). In cinque anni, la quota di autobus in classe Euro 6 o a emissioni zero è quasi triplicata, passando dal 16,9% del 2017 al 48,5%, colmando, peraltro, i divari che penalizzavano le città del Mezzogiorno e i capoluoghi metropolitani. Lecce conferma questo trend anche se non raggiunge ancora i valori medi nazionali, con il 32% del 2021 in cui c’è stata la svolta nel parco mezzi ecologici, lontano però da Taranto (86%) e dagli altri capoluoghi pugliesi, tutti oltre il 40% ad eccezione di Foggia (8%). Solo 2,4 (ogni 10mila abitanti) i taxi presenti in città (23 licenze circolanti), mentre sono diminuite le disponibilità complessive del bike sharing (7,4 mezzi ogni 10mila abitanti) per la scomparsa dei servizi a flusso libero: al contrario sono esplosi i servizi di scooter sharing e micromobilità elettrica (monopattini) arrivati ad essere 76 ogni 10mila abitanti (719 in valore assoluto), ponendo Lecce al secondo posto nazionale dopo Imperia con 142 mezzi in rapporto ai residenti. Il numero di km di piste ciclabili cittadine si afferma come il più alto di tutta la Puglia, cioè 37 km. Un dato però fermo al 2020 che nei report sarà dei prossimi anni sarà sicuramente ritoccato al rialzo.

I numeri sugli alberi

Il numero di alberi è di oltre 20 ogni 100 abitanti, un dato ancora insufficiente rispetto alle città del nord: anche le aree naturali sul territorio complessivo sono ferme al 12,75%, mentre il verde urbano rappresenta solo lo 0,39% della superficie comunale totale, in aumento di solo lo 0,2% che non comprende però i recuperi degli ultimi anni. I metri quadri di verde per abitante si fermano solo al 9,9% appena sopra lo standard minimo fissato per legge e lontanissimo dai quasi 33 metri quadri della media nazionale.