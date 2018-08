Renzo Arbore in piazza per sant'Oronzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Renzo Arbore a salire sul palco il 26 agosto, giorno di Sant'Oronzo che chiude le celebrazioni della città per i santi patroni. L'accordo è statao chiuso questa mattina dall'assessorato alle Attività Produttive guidato dall'assessore Paolo Foresio. «Sono particolarmente felice - ha commentato Foresio - perché da almeno vent'anni mancava in città un grande ospite musicale». Il 26 agosto dunque il foggiano Renzo Arbore poterà la musica italina in piazza accompagnato dalla sua celebre orchestra italiana.