Lecce, dalla Regione due milioni di euro per la bonifica e la sicurezza di ex Aspica

Due milioni di euro dalla Regione per la bonifica dell'area ex Aspica a Lecce. Addio alla bomba ecologica: sono in arrivo nuovi fondi a favore del progetto recupero del vecchio impianto smaltimento nella zona industriale della città. «In questo modo - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecce, Angela Valli - possiamo raggiungere un risultato che la città attende da anni».

La delibera di giunta regionale

L’ente regionale infatti ha messo sul piatto della bilancia un ulteriore finanziamento per il progetto esecutivo bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex Aspica, assegnando a Palazzo Carafa oltre due milioni di euro per i lavori. La delibera sullo stanziamento dei fondi utili alla messa in sicurezza e alla bonifica del secondo lotto del capannone industriale è stata proposta dall'assessore regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio e approvata oggi in Giunta regionale.

In questo modo Palazzo Carafa potrà dare avvio all’ultima fase interventi per liberare l'area, da anni dismessa e ormai ricettaccolo di rifiuti a cielo aperto. A settembre dello scorso anno l'amministrazione comunale ha ultimato le attività di caratterizzazione, propedeutiche alla definizione della strategia di recupero ed eventuale bonifica e trasmesso le analisi ad Arpa Puglia, che ha proceduto alla validazione per procedere alla successiva - e definitiva - bonifica dell'area. Il piano di caratterizzazione consentirà di determinare le caratteristiche del sito, lo stato di contaminazione delle matrici ambientali (suoli, falde e acque superficiali se presenti) e prospettare modi ed entità dell’esposizione al rischio.

L'area - in viale Gran Bretagna alla zona industriale - ospitava in passato un impianto destinato alle attività di selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi e versava da anni in stato di abbandono. Grazie a un precedente finanziamento regionale di 1 milione e 700mila euro è stato possibile intervenire sul primo lotto del sito e rimuovere una grande quantità di rifiuti urbani come imballaggi, metalli, carta e cartone.

«Con questi 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia - ha dichiarato Maraschio - si potrà procedere al completamento dei lavori di bonifica del sito, risanando l’area e mettendo in sicurezza un luogo che poteva convertirsi in una bomba ecologica. Ex Aspica, con il rischio di serie contaminazioni nel terreno, rappresentava un’emergenza ambientale per la città di Lecce sulla quale era necessario agire in tempi brevi. Sono soddisfatta per aver contribuito, insieme all’amministrazione regionale, alla risoluzione definitiva di un problema che poteva avere gravi ripercussioni sulla salute pubblica».

L'assessore comunale di Lecce

«La sinergia con la Regione Puglia e il lavoro dell’Ufficio Ambiente del Comune che ha redatto il progetto che è stato finanziato – dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli – ci consentono di raggiungere finalmente questo risultato che la città attendeva da anni. Questi fondi consentono a tutti noi di avere la certezza che una piaga ecologica presente da lungo tempo nella zona industriale potrà essere definitivamente risanata, a beneficio di tutti, permettendoci di lasciare alle nostre spalle una vicenda dolorosa.