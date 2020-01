Regionali, è già duello nel Pd. Corre anche il sindaco Rolli

Ultimo aggiornamento: 10:59

Centrosinistra alle grandi manovre. Con le novità delle candidature che ormai si inseguono, giorno dopo giorno, nelle liste chiamate a fare da supporto alla corsa alla presidenza di Michele Emiliano per il bis.L'ultima novità arriva dal Comune di Cutrofiano. «Ancora qualche ora di riflessione poi scioglierò la riserva sulla mia candidatura. Alle regionali in campo con il centrosinistra di Michele Emiliano». A parlare è il sindaco Oriele Rolli con le dimissioni già pronte per essere protocollate: già questa mattina potrebbe sottoscrivere l'atto formale con cui pone fine con un anno di anticipo la sua esperienza alla guida del comune salentino. Riposta la fascia da sindaco, tuttavia, Rolli si prepara già a vestire i panni di candidato al Consiglio regionale alle prossime elezioni di primavera. «In queste ore terrò l'ultima riunione politica per definire con assoluta certezza la questione e sciogliere anche le ultime riserve ha fatto sapere nel pomeriggio di ieri Se l'incontro darà esito positivo e presenterò le mie dimissioni da sindaco.Un atto propedeutico alla mia candidatura al Consiglio regionale». Sì, ma in quale schieramento? «Certamente tra le fila della coalizione del centrosinistra e a sostegno della candidatura del presidente uscente Michele Emiliano», fa sapere Rolli senza scendere nei particolari di liste, elenchi, movimenti e simboli di partito. La candidatura del sindaco di Cutrofiano potrebbe trovare collocazione tra i centristi. In quello spazio che potrebbe rischiare di restare vacante se l'ipotesi di rinuncia alla ricandidatura dell'assessore regionale in quota Udc, Salvatore Ruggeri, dovesse essere confermata. Ma tant'è. Nelle prossime ore si saprà con certezza se il sindaco di tradizione moderata e centrista sarà della partita delle regionali. Ma anche se i cittadini di Cutrofiano dovranno tornare al voto fra qualche mese.Proprio come accadrà a Racale. Ad aprire la strada ai sindaci salentini pronti a lasciare la guida dei propri Comuni per provare a giocarsi la partita delle regionali nei giorni scorsi è stato, infatti, proprio il sindaco di Racale Donato Metallo. Con le sue dimissioni datate 23 gennaio, il giovane amministratore ha inoltre inaugurato la corsa alle candidature in casa Pd: punta a giocarsi la partita delle regionali con una lista che, come sottolinea il segretario provinciale Ippazio Morciano, sarà allestita già nelle prossime settimane. Con quest'ultimo che quasi sicuramente sarà anche della partita. Ad una condizione, però. «Non ho mai fatto mistero della mia volontà di candidarmi alle Regionali ribadisce Morciano Da segretario provinciale, tuttavia, non posso che subordinare la mia candidatura alla volontà dell'assemblea e della direzione del partito». Nessuna corsa al Consiglio regionale, dunque, senza il placet degli organi provinciali Pd.Già al lavoro per la riconferma, invece, l'assessore regionale al Turismo Loredana Capone. Al momento, tuttavia, la sua resta l'unica quota rosa in campo per i democratici. Volontà di riconferma anche per il consigliere regionale uscente, Sergio Blasi. L'ex sindaco di Melpignano nel 2015 chiuse la partita delle Regionali con un risultato eclatante, risultando il più suffragato in tutta la Puglia con le sue 15mila preferenze. A cinque anni di distanza, Blasi punta alla riconferma tra i banchi del Consiglio partendo dal perimetro della Grecìa salentina. Da Lecce città, invece, partirà il vice sindaco Alessandro Delli Noci. A sostegno della sua candidatura, che porterebbe comunque Delli Noci a concludere l'esperienza di governo a Palazzo Carafa a nemmeno un anno dalla sua riconferma con il governo di Carlo Salvemini, sono già pronte e scendere in campo alcune liste cicivhe. I bene informati dicono che per il vice sindaco lo stesso Emiliano abbia già riservato un posto-chiave in una sua lista. Tra gli uscenti a caccia di riconferme ci sono anche il consigliere regionale di Articolo 1, Ernesto Abaterusso, che dovrebbe scendere in campo con la lista Senso Civico per la Puglia: una formazione condivisa con i moderati di Alfonso Pisicchio e utile a superare la soglia di sbarramento del 4%. Ma ci sono anche Paolo Pellegrino e Mario Pendinelli, entrambi uscenti e pronti a giocarsi la partita in questa corsa sempre più affollata. Pronto a scendere in campo anche l'assessore alla Formazione e al Lavoro, Sebastiano Leo. Al momento non è ancora certo, però, se l'ex alleato di Copertino del senatore Pd Dario Stefàno sarà della partita nella lista del Pd. Si vedrà.