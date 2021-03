Reddito e pensione di cittadinanza per 273mila pugliesi: 49mila sono salentini. Ma la caccia ai "furbetti" continua

Reddito di cittadinanza: a gennaio in Puglia sono 262.500 i cittadini che hanno beneficiato della misura di sostegno al reddito per un totale di 105.604 famiglie. E altri 10.922 pugliesi hanno usufruito della Pensione di cittadinanza (9.403 nuclei familiari). In provincia di Lecce, invece, la card sociale è stata assegnata a 49.037 persone (21.985 famiglie). Del reddito di cittadinanza hanno beneficiato 47.011 persone, della pensione di cittadinanza 2.026. A renderlo noto è l'Osservatorio statistico dell'Inps.

Da maggio a dicembre del 2020, invece, sempre in provincia di Lecce sono state erogate 24.822 prestazioni relative al Reddito di Emergenza: un sussidio da 400 euro e sino a 840 euro erogati per un massimo di due mesi. Una misura introdotta a seguito della pandemia per aiutare le famiglie in difficoltà.

«I numeri parlano da soli - commenta il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno - senza queste misure di contrasto alla povertà, di fronte alla crisi economica innescata dal Covid-19, la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore. Ecco perché, oggi più che mai, siamo davvero orgogliosi di averle introdotte. Sicuramente si tratta di misure che devono essere perfezionate ed è un lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare sempre».

Ma di pari passo con l'erogazione delle misure di sostegno al reddito, in tutta la regione e nel Salento proseguono i controlli incocriati dell'Inps e delle forze dell'ordine per stanare e sanzionare i "furbetti" che percepiscono l'assegno mensile senza averne diritto. E nei giorni scorsi proprio in provincia di Lecce a seguito di controlli effettuati dai carabinieri di Veglie sono scattate altre 6 denunce a carico di persone sottoposte a misure cautelari o restrittive che avrebbero omesso di comunicarle continuando così a intascare il beneficio.