Il vento fa spiaggiare una barca a vela, recuperata con la gru

Il forte vento di Scirocco di lunedì scorso ha sospinto una barca a vela sui bassi fondali di Porto Cesareo. Immediatamente era scattato l’allarme con l’arrivo degli uomini della Capitaneria di Porto, che si erano assicurati che non vi fossero né feriti né dispersi. Risaliti alle generalità del proprietario - un 65enne di Lecce - gli uomini della la Capitaneria gli hanno intimato di rimuovere quanto prima l’imbarcazione spiaggiata e di eliminare i potenziali effetti dannosi per l’ambiente marino e per il litorale.



Sin da subito il proprietario si è adoperato e ieri mattina attorno alle 11 si sono concluse, in presenza del personale dell’ Ufficio locale, dei tecnici del Comune di Porto Cesareo, le operazioni di recupero dell’imbarcazione tramite un’autogru che ha sollevato il natante con apposite fasce e lo ha posizionato in sicurezza su un idoneo rimorchio.



Il tempestivo intervento ha evitato potenziali inquinamenti all’ambiente marino.

