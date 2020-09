Rave illegale, blitz ad Acaya

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un centinaio di persone si erano riunite ieri in un rave party nelle campagne di Acaya, piccola frazione del comune di Vernole . I giovani lontani dal centro abitato facevano un rave party con tanto di musica a tutto volume. Qualche passante udendo tutto il frastuono ha allertato le forze dell'ordine che si sono presentate di fronte a tutti questi ragazzi, che erano sopraggiunti sul posto con automobili roulotte e camion per trasportare tutta la attrezzatura musicale.Appena si sono resi conto che stava avvenendo Il blitz delle forze dell'ordine tanti di loro sono riusciti a scappare, mentre gli altri sono rimasti comunque perché c'era tutta l'attrezzatura musicale. Insomma festa interrotta e ai partecipanti è toccato di identificarsi , oltretutto si trovavano a fare festa in un terreno di cui il proprietario non sapeva nulla.