Armato ma... eco-sostenibile il rapinatore fugge in bici

E’ entrato nel negozio armato di coltello, e con il volto coperto, non curante dei clienti presenti in quel momento. Si è avvicinato alle casse è ha costretto i titolari, sotto la minaccia dell’arma, a consegnargli l’incasso. Cinquecento euro il bottino che è riuscito a portare via il rapinatore solitario che, ieri sera, poco prima della chiusura si è presentato nel negozio di casalinghi e articoli vari, di proprietà di un cittadino cinese, in via Raffaello Sanzio, a Squinzano. Il rapinatore arraffato il denaro è riuscito a darsela a gambe in tutta fretta, facendo perdere le proprie tracce fuggendo via in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.