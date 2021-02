Terrore in serata a Tricase, dove l'ex sindaco ė rimasto per un'ora in balìa dei rapinatori. «Subito la cassaforte o ti ammazziamo», la minaccia dei malviventi con una pistola puntata alla tempia di Antonio Musarò.

L' ex primo cittadino di Tricase, 75 anni, era al lavoro nel suo studio di commercialista quando due rapinatori, con il volto coperto da passamontagna, intorno alle 19 hanno fatto irruzione al primo piano della palazzina del rione Sant’Eufemia.

Quaranta, cinquanta minuti lunghissimi: le minacce di morte e lo studio a soqquadro. Cassetti, armadietti, scrivanie: rovistato, rivoltato, tutto gettato per terra sotto la minaccia di una pistola. E lui, Musarò, costretto dai malviventi a seguirli, stanza per stanza: un sequestro di persona di quasi un’ora. E, nella paura di non farcela, sempre la stessa frase ripetuta: «Potete pure ammazzarmi e farmi fuori in questo momento, ma qui non c’è nessuna cassaforte. È inutile cercarla». Poi la resa e la fuga dei due con i pochi contabti trovati in un cassetto. Un terzo complice li aspettava fuori dallo studio, probabilmente a bordo di un’auto. Per Musarò una liberazione, la fine di un incubo. Da lì a poco sono partite le telefonate. Ai familiari e ai carabinieri. «Non mi hanno malmenato, non mi hanno picchiato, mi è andata bene».

Indagheranno i carabinieri della Compagnia di Tricase. A loro l’ex sindaco – ha guidato Tricase dal 2008 al 2011 con una coalizione di centrodestra - ha raccontato dettagli e particolari che potranno essere utili. «Giovani, robusti e sicuramente con un accento della zona», ha detto Musarò. Difficile dire di più: il volto era ben coperto. Ma ci sono le telecamere della zona. Per le testimonianze non sarà facile: tutti rintanati in casa nella domenica più fredda dell’anno. In una Tricase che da qualche mese a questa parte si è risvegliata nella paura, tra furti e rapine, come non era mai accaduto. La caccia è aperta.

Ultimo aggiornamento: 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA