Rapina all'alba: in tre irrompono in un'abitazione, terrore per due anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono piombati in tre alle 5 del mattino, e hanno seminato in terrore nell’abitazione di una coppia di anziani 80enni di Trepuzzi, ma il bottino della rapina messa a segno a danno dei malcapitati è stato davvero misero. Una catenina d’oro, strappata al collo della donna, e nient’altro. I tre, tutti con il volto coperto da calzamaglia, cercavano ben altro quando forzando la porta d’alluninio del garage e si sono introdotti nell’abitazione della coppia. Cercavano una cassaforte che contenesse mobili e denaro. Ma ai tre è andata davvero male. I due anziani hanno reagito prontamente lanciando delle urla che hanno messo in fuga i tre malviventi che sono fuggiti via dell’abitazione del centro cittadino a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Campi Salentina e i militari della locale stazione che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili.