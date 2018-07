Terrore in casa: rapinata coppia di anziani, in fuga con soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo all'ora di cena in una villetta a Monteroni e terrore per un coppia di anziani. Due rapinatori, armati di fucili a canne mozze e con il volto coperto da passamontagna, sono riusciti a entrare nell'abitazione situata sulla strada per Lecce. Sotto la minaccia delle armi, i due malviventi si sono fatti consegnare soldi e oggetti preziosi nel giro di pochi secondi. Poi la fuga probabilmente con un terzo complice che li attendeva fuori.Quando sono arrivati gli agenti di un istituto di vigilanza era ormai troppo tardi. Le indagini sono affidate ai carabinieri con i militari della stazione di Monteroni che hanno ascoltato le testimonianze dei due anziani per raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei malviventi.