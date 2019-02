Paura in paese: uomo entra dal tabaccaio con coltello e passamontagne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno i filmati delle telecamere acquisiti dai carabinieri a cercare di fornire qualche dettaglio utile per individuare il rapinatore che ieri sera, poco prima della chiusura, ha messo a segno un colpo ai danni della Tabaccheria di via Brindisi, a Squinzano. Ad agire è stato un rapinatore solitario, con il volto coperto da passamontagna e armato di coltello che è riuscito ad accaparrarsi l’incasso (poco più di 1000 euro). Forse arrivato a piedi da una via laterale dell’esercizio che si trova all’ingresso del paese, l’uomo ha fatto irruzione all’interno dell’edificio dove, dietro al bancone, si trovava la figlia del proprietario che sotto la minaccia del coltello non ha potuto far altro che lasciare che il rapinatore arraffasse il denaro prima di fuggire via e far perdere le proprie tracce. Sul posto poco dopo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della compagnia di Campi Salentina che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere se sistema di video sorveglianza della rivendita di tabacchi e di qualche abitazione vicina che potrebbe chiarire se suoni ad aspettare il rapinatore ci fosse un complice, e ad individuare la via di fuga del malvivente.