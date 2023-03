Rapinò una tabaccheria in Salento con un taglierino: condannato a cinque anni di carcere

Entrò in una tabaccheria con un taglierino fra le mani e pretese la consegna di alcuni pacchi di sigarette: con l'accusa di tentata rapina ed estorsione è stato condannato a 5 anni e 8 mesi dal Tribunale in composizione collegiale (presidente Pietro Baffa) un 53enne di Gallipoli, Fabio Greco, che dopo i fatti fu arrestato. L'episodio risale al maggio del 2020 e avvenne all'interno di una rivendita di via Milano. Intervennero i carabinieri. La sentenza ha previsto anche un risarcimento per la parte civile, assistita dall'avvocato Paola Sciapli, che andrà determinato in sede civile. L'imputato è difeso dall'avvocato Francesco Piro.