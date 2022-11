Volto coperto e pistola: rapina un tabaccaio nel centro di Lecce e poi scappa a piedi

Rapina nel tardo pomeriggio di oggi a Lecce, su via Argento, angolo via Fascolo, ai danni del tabaccaio "Rivendita 3". Ha agito un solo uomo con una pistola e con il volto travisato da un passamontagna. A pochi passi dal centro di Lecce, in una zona molto trafficata. Il tutto è avvenuto dopo le 19 di oggi. L'uomo si è fatto consegnare tutto l'incasso, in una busta di plastica verde, gratta e vinci e poi è fuggito via a piedi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia.