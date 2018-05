© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fate le brave e non vi succederà niente». Risuonano ancora nelle orecchie delle due commesse della “Gioielleria” dell’Ipercoop - situata proprio all’ingresso del reparto food del centro commerciale Mongolfiera - le parole pronunciate da uno dei rapinatori entrati in azione ieri pomeriggio. Ma soprattutto nelle loro orecchie risuona il rumore sordo della pistola che viene caricata e puntata contro di loro: un gesto intimidatorio per essere più convincenti e “invitarle” a non urlare e a non fare gesti inconsulti.E loro - una commessa e una giovane stagista - non hanno neppure per un momento pensato di reagire o scappare. Ma non si sono fatte neppure prendere dal panico: si sono accucciate dietro il bancone della gioielleria, situato proprio al centro e circondato dalle vetrine - e hanno aspettato che i tre malviventi portassero a termine il proprio lavoro senza fiatare. Sperando solo di uscire incolumi dall’assalto, sebbene attorno a loro piovessero i frammenti delle vetrine infrante.Il “colpo” è durato solo pochi secondi, anche se sono sembrati attimi interminabili alle commesse della gioielleria, a quelle dei negozi vicini e soprattutto agli ignari clienti che ieri pomeriggio, attorno alle 17, affollavano con i loro carrelli i corridoi del centro commerciale alle porte di Lecce. In pochi minuti è stato il caos: il passaggio di tre individui con indosso delle tute da lavoro e con il volto coperto da maschere - proprio come nel più classico dei film d’azione - non ha mancato di suscitare allarme. Ma è stato quando i malviventi hanno iniziato a spaccare le vetrine con violenza, utilizzando almeno due grossi bastoni da muratore, che si è scatenato il panico.Il rumore delle vetrine infrante, infatti, è stato scambiato per quello di colpi di pistola esplosi e i clienti del centro commerciale hanno iniziato a urlare e a scappare. C’è chi si è gettato a terra, magari cercando riparo tra gli scaffali, e chi è fuggito all’esterno. I genitori hanno preso in braccio i bambini, chiesto riparo all’interno dei negozi della galleria.Loro, le due commesse, erano rannicchiate ai piedi del bancone. Poi uno dei rapinatori ha richiamato l’attenzione dell’altro con un gesto della mano e i tre si sono dileguati utilizzando la stessa uscita di emergenza che avevano sfondato al momento dell’irruzione. Probabilmente a convincerli a darsi alla fuga è stato un piccolo incidente: dalle tracce di sangue trovate per terra vicino alle vetrine frantumate si ipotizza che uno dei malviventi si sia ferito. Quindi i tre hanno preferito darsi alla fuga, non prima di prelevare una discreta quantità di gioielli, il cui valore è in corso di quantificazione.Le due commesse hanno atteso che si fossero allontanati prima di prendere coraggio e rimettersi in piedi, ancora visibilmente sotto choc. Sono state soccorse dai colleghi dei negozi vicini, che hanno offerto sedie e bicchieri d’acqua. E per prima cosa - prima che la notizia della rapina diventasse di dominio pubblico - hanno voluto telefonare ai genitori per tranquillizzarli: «C’è stata una rapina, ma stiamo bene. Siamo spaventate, ma non ci hanno fatto niente. È durato solo pochi secondi». Rassicurati, i genitori hanno comunque preferito accertarsi di persona dello stato di salute delle figlie e sono corsi al centro commerciale. Sul posto anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente nessuno dei numerosi clienti né tantomeno le due commesse della gioielleria, che si sono trovate a tu per tu con i rapinatori, hanno avuto bisogno delle loro cure.Adesso la palla passa agli investigatori che stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’intero centro commerciale per cercare di dare un volto e un nome ai rapinatori.