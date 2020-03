Raggiunge la stazione di servizio a piedi e la rapina: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accusato di furto e rapina, questa mattina, un 57enne di Trepuzzi è finito dietro le sbarre rinchiuso in una cella di Borgo San Nicola. Si tratta di Angelo Perrone, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione del posto su esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecce, gip Giovanni Gallo pm Alessandro Prontera, e finito in manette perché ritenuto il responsabile, insieme ad un complice, di una rapina commessa nell’aprile del 2018 ai danni del distributore di carburanti Q8, lungo la superstrada Lecce-Brindisi.I due rapinatori riuscirono in quell’occasione a mettere a segno il colpo, agendo ad un orario insolito, in pieno pomeriggio e in un tratto particolarmente trafficato, raggiungendo a piedi il distributore e attraversando i terreni circostanti, dopo aver parcheggiato in una via di campagna l’auto, una Fiat Idea, rubata poco prima a Squinzano.Il rapinatore, armato di fucile, e con il volto coperto dal cappuccio di una felpa calato sul volto rapinò uno dei dipendenti prima di fuggire via e di raggiungere il complice che lo attendeva a bordo dell’autovettura. Con Angelo Perrone, finito in carcere, è stato arrestato anche un uomo di Collepasso, Antonio Stamerra, finito invece agli arresti domiciliari. Avvocato difensore è l’avvocato Cosimo Damiano Rampino.