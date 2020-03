Tentano di rapinare un distributore di carburanti, ma falliscono: malviventi in fuga

Tentano una rapina al distributore di carburanti Conversano sulla strada provinciale Novoli - Veglie, ad una decina di metri dalla rotatoria che smista il traffico verso i comuni di Carmiano e Campi. Ma fanno fiasco, scappano e decidono di bruciare l'auto utilizzata, una vecchia Fiat Punto, in contrada "Erba ci fete" in agro di Novoli.



Erano all'incirca le 21, orario di chiusura della grande stazione di servizio, quando due individui si sono accostati alla pompa di benzina per fare carburante. Dopo che l'addetto si è avvicinato e ha inserito l'erogatore uno dei due lo ha minacciato e gli ha chiesto l'incasso.



Il dipendente a quel punto con uno scatto repentino, comprese le intenzioni dei furfanti, ha abbandonato la pompa e si è dato alla fuga verso il bar tavola calda della stazione di servizio, sventando di fatto la rapina e dando l'allarme. I due rapinatori sono fuggiti a bordo della Punto, ritrovata poi bruciata durante la notte. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i carabinieri di Novoli guidati dal maresciallo Lorenzo Cannizzo e i colleghi del Norm della compagnia di Campi. Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA