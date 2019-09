Lecce, ragazza rapinata e picchiata in centro

Intorno alle ore 23.45 di ieri, una pattuglia della Polizia Locale transitando lungo Viale Gallipoli, nei pressi dell’incrocio con Viale O. Quarta, in direzione Viale Otranto, notava una ragazza che correva chiedendo aiuto ed inseguendo un ragazzo di colore. Dopo poco il ragazzo le sferrava un pugno, lasciandola ferita per terra. Un operatore della Polizia Locale, sceso dalla vettura di servizio, riusciva a bloccare il cittadino extracomunitario mentre sopraggiungeva un testimone che aveva anch’egli assistito all’aggressione. Veniva inviata in ausilio una volante insieme alla quale si accertava che la vittima dell’aggressione, appena 18enne, mentre era ferma all’incrocio tra Viale Gallipoli e Via O. Quarta, veniva raggiunta alle spalle dal cittadino extracomunitario che, con violenza, le strappava dalle mani il suo telefono cellulare. Nel darsi alla fuga, il rapinatore veniva immediatamente raggiunto della giovane donna che riusciva ad afferrare il cappuccio della felpa del soggetto, ma questi, per guadagnarsi la fuga ed il provento della sua rapina, voltatosi verso la vittima le sferrava un violento pugno alla testa lasciandola tramortita a terra per alcuni istanti. Si procedeva quindi ad immediata perquisizione dello starniero addosso al quale veniva rinvenuto il cellulare appena sottratto alla giovane donna. Il rapinatore, privo di documenti , veniva identificato per BARROW Yusupha nato in Gambia il 01.01.1990, a Lecce senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine per analoghi comportamenti. La vittima veniva mediacata al Pronto Soccorso del Vito Fazzi e refertata per “trauma cranico minore a seguito di aggressione fisica” , giudicato guaribile in sette giorni © RIPRODUZIONE RISERVATA