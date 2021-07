Rapinata nel parcheggio di un hotel: notte di paura per una 27enne di Porto Cesareo

Scatta l'allarme criminalità a Porto Cesareo. A scuotere nuovamente la nota e frequentata città turistica dello Jonio, è stato un grave episodio di cronaca avvenuto notte tempo a qualche centinaio di metri dal centro della penisola cesarea. Una nuova rapina a mano armata, questa volta messa a segno ai danni di una giovane residente del posto, è stata registrata e denunciata la scorsa notte.

La rapina nel parcheggio di un hotel

La rapina è avvenuta poco dopo l'una della in un terreno adibito a parcheggio di un noto hotel Cesarino, staccato dalla struttura ricettiva, ed utilizzato da una 27enne del posto che proprio li aveva fermato la sua auto. La giovane dopo essere stata accompagnata da un'amica, stava per rientrare in casa, quando dal buio si è trovata di fronte il suo rapinatore a volto scoperto e che impugnando un’arma le ha rubato la borsetta nella quale c'erano custodite 300 euro, un iPhone, poi abbandonato e ritrovato, e i documenti personali. Il rapinatore dopo il colpo si è subito dileguato a piedi, facendo perdere le tracce, poi è salito su un mezzo dove ad attenderlo c'era un complice.

Dopo la paura e lo chock è stata la stessa vittima della rapina a dare l’allarme ed avvisare i Carabinieri di Porto Cesareo che sono giunti sul posto con i colleghi della sezione radiomobile di Campi Salentina.

L'ultimo caso una settimana fa

Un episodio che di fatto, fa seguito al tentativo di furto di una utilitaria avvenuto qualche giorno addietro, e sfociato persino in una colluttazione che ha visto il figlio del proprietario dell'automobile parcheggiata sotto la casa utilizzata per le vacanze dalla famiglia, minacciato da un furfante con un coltello.

Questi i fatti di ieri invece.