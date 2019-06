Rapinato davanti a casa, paura nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina a mano armata la notte scorsa a Novoli. Il colpo in via Ferraris, alle spalle della piazza principale. A notte fonda, intorno alle 3.30, un 54 enne del posto è stato affrontato pistola in pugno, da un malvivente con il volto travisato da passamontagna. Impaurito e senza opporre resistenza, il malcapitato di è visto costretto suo malgrado a consegnare il portafoglio che conteneva circa 350 euro. La mattina seguente lo stesso novolese, un lavoratore autonomo, si è recato dai carabinieri e ha sporto denuncia. I militari indagano non tralasciando alcuna ipotesi, compresa quello del vaglio di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona.