Rapina in gioielleria, presi subito dopo il colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portata a termine la rapina in gioielleria, si è dato alla fuga per raggiungere il complice che lo attendeva in una strada limitrofa nei pressi di uno scooter di grossa cilindrata, ma è finito praticamente tra le braccia dei poliziotti, che nel frattempo stavano controllando il “palo” perché insospettiti dalla sua presenza. Ed entrambi sono così finiti in manette.Si tratta di due rapinatori brindisini, fermati in mattinata dagli agenti del Commissariato di Nardò dopo avere rapinato la gioielleria “Ampo Rella” di corso Galliano. I due sono stati bloccati dai poliziotti nella vicina via Genova, dove avevano parcheggiato il mezzo – uno scooter rubato e con targa leggermente modificata grazie ad un pezzettino di nastro isolante nero, per trasformare lo 0 finale in 8 - con cui dileguarsi dopo il “colpo”.