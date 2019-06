Rapina all'Eurospin: in due irrompono con pistole giocattolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammonta a poco più di mille euro il bottino della rapina messa a segno ieri sera ai danni del supermercato Eurospin di Surbo.Due uomini armati di pistola, forse una pistola giocattolo, e con il volto coperto da casco integrale, hanno fatto irruzione all’interno del market e hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro custodito in cassa, davanti ai clienti attoniti e spaventati per quello che stava accadendo sotto i loro occhi. Arraffato il denaro i due malviventi se la sono data a gambe levate verso la motocicletta di grossa cilindrata, ferma davanti all’ingresso a porte scorrevoli del supermercato, ed utilizzata per raggiungere il luogo della rapina. Salvo poi ritornare indietro in tutta fretta per recuperare le chiavi perse per strada nelle fasi concitate della fuga. Attimi di panico per i due rapinatori immortalati dalle telecamere del supermercato che hanno registrato il loro arrivo davanti all’ingresso market, i momenti della rapina e la loro fuga. Immagini che sono state utili ai carabinieri di Surbo allertati e intervenuti sul posto subito dopo il colpo, e ai militari delle stazioni dei comuni limitrofi. Le ricerche della due ruote e dei due rapinatori sono scattate immediatamente, così come i controlli nei comuni di Surbo, Trepuzzi e Squinzano dove, stando ai racconti dei testimoni che hanno assistito alla rapina e di alcuni passanti, si sarebbero diretti i malviventi, imboccando la via che conduce proprio verso i due centri nord salentini. Le ricerche avviate dai carabinieri delle tre stazioni, e coordinate dalle Compagnie di Lecce e Campi Salentina, sono scattate subito per controllare sia l’intero territorio, alla ricerca della moto, sia per controllare alcune persone sospette e già note per reati simili. E qualcuna delle piste seguite potrebbe aver già prodotto qualche risultato che potrebbe portare a degli sviluppi già nelle prossime ore.