Rapina ieri sera intorno alle 20 all'Eurospin di viale Aldo Moro, a Lecce. In due, con il volto travisato, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nel discount e sotto la minaccia dell’arma si sono fatti consegnare i 640 euro dell'incasso serale, per poi fuggire in bicicletta. Sul posto sono intervenute le volanti ma dei due rapinatori non si è trovata alcuna traccia. © RIPRODUZIONE RISERVATA