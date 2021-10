Rapina con il coltello in tabaccheria. Denunciati due diciassettenni

Sono due diciassettenni del posto i responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso a una tabaccheria di Ruffano fruttata un bottino di quasi tremila euro.

Pugnale al ventre e minacce ai dipendenti

Denunciati a piede libero dai carabinieri per rapina aggravata e concorso in rapina aggravata, i due nel primo pomeriggio di venerdì 15 ottobre hanno preso di mira la rivendita di via Santa Maria di Leuca. Uno dei due è entrato nell'esercizio puntando un coltello allo stomaco di uno dei dipendenti e facendosi consegnare l'incasso.

Il complice coetaneo faceva da palo

A fargli da palo un complice anche lui diciassettenne. I carabinieri sono arrivati ai due mettendo a confronto le riprese delle telecamere e le testimonianze, dalle quali è emerso tra l'altro che il complice abita a pochi metri dalla tabaccheria. Per entrambi è scattata la denuncia e procede la Procura per i Minori.