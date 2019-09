Minaccia una 94enne col bastone: «Dammi i soldi». Ma lei si mette a urlare e chiama i carabinieri

Hanno urlato così forte da spaventare e mettere in fuga il rapinatore, bloccato - di lì a poco - dai carabinieri di Racale, in provincia di Lecce. E' stato infatti arrestato con l'accusa di tentata rapina, un cittadino rumeno di 49 anni, Anghel Trandafir Sorin: stando alla ricostruzione fornita dai militari dell'Arma, l'uomo avrebbe nascosto sotto la maglietta una mazza di legno e si sarebbe poi introdotto nell'abitazione di una vicina di casa, tentando di rapinarla del denaro che custodiva.

Ma la donna e sua figlia, 94 e 63 anni rispettivamente, hanno urlato forte le loro grida di aiuto, facendo sì che il malfattore desistesse dal suo intento criminale. Non appena l'uomo si è allontanato, madre e figlia hanno chiamato i carabinieri, che si sono subito messi sulle sue tracce. Lo hanno rintracciato così in una casa poco distante e, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto l'arma che Sorin avrebbe usato per intimidire le due donne: un bastone di circa 40 centimetri, che teneva nascosto sotto la maglietta. L'uomo è stato quindi arrestato.

