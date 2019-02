Lo inseguono e gli rapinano l'incasso: terrore per un barista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli sbarrano la strada e lo rapinano dell’incasso che aveva addosso. Momenti di terrore per il titolare del “Caffè Porta Rande” di Arnesano che l’altra notte è finito nel mirino di due malviventi che lo hanno braccato mentre tornava a casa. È successo dopo mezzanotte. Il commerciante, Francesco Caporusso, dopo aver chiuso il suo bar che sorge nel cuore del centro storico, in piazza XXIV maggio, si è messo alla guida della propria auto per fare rientro a casa. Meno di un chilometro di distanza tra l’attività commerciale e la sua abitazione, sempre ad Arnesano. Un tragitto percorso quasi a memoria, come ogni giorno. Ma l’altra notte, il rientro si è trasformato in un incubo. Anche i malviventi erano a bordo di una vettura. Con tutta probabilità, si sono prima appostati e poi hanno pedinato il proprietario del bar. All'altezza dell’ufficio postale, in via della Libertà, sono entrati in azione all'improvviso, cogliendo di sorpresa l’esercente che è stato costretto a fermarsi. Con una manovra repentina hanno infatti tagliato la strada alla vettura condotta dall’uomo. E in un attimo i due banditi sono scesi dalla loro auto: erano armati e col volto travisato. A quanto pare, impugnavano una pistola che hanno puntato contro il commerciante. Sotto la minaccia dell’arma si sono fatti consegnare i soldi che il titolare aveva nel borsello: alcune centinaia di euro, ovvero l’incasso della serata. Scene da film nel cuore della notte: un’azione fulminea tra le strade del centro abitato di Arnesano. La coppia di banditi si è poi dileguata. Mentre il titolare, dopo essersi ripreso da un brivido di terrore e sgomento, ha fatto rientro nella sua abitazione. E solo ieri mattina è riuscito a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire quantomeno al modello dell’auto utilizzata dai rapinatori e al numero di targa: i ricordi della vittima appaiono sfumati anche perché l’assalto, compiuto di notte alla stregua di un’imprevedibile imboscata, è stato rapidissimo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Monteroni che hanno raccolto la denuncia del commerciante. Elementi utili potrebbero emergere dalle registrazioni di alcune telecamere piazzate nel centro abitato e nei pressi del luogo in cui la coppia di malviventi è entrata in azione: gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso alcune fasi della rapina compiuta per strada.