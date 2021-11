Sfondano la vetrina del bar: malviventi scappano con l'incasso

Hanno sfondato la vetrata del bar e rubato il denaro contenuto nella cassa. Nel mirino dei malviventi il bar Meno Uno Cafè di via Salvatore Grande.

Poco dopo le 2 di questa notte, è scattato l'allarme furto presso la sala operativa della Velialpol. Quando gli agenti sono arrivati in via Salvatore Grande hanno trovato la vetrina del bar sfondata. I malviventi infatti avevano rotto il vetro per crearsi un varco ed entrare all'interno dell'esercizio commerciale, dotato di telecamenre di sorveglianza.

APPROFONDIMENTI LECCE Sfondano la vetrina di un bar e scappano con l'incasso

Proprio i filmati delle telecamere infatti hanno confermato che i ladri sono riusciti a portar via solo il denaro contenuto nel registratore di cassa. Ingenti i danni procurati alla struttura.

Non è il primo episodio di spaccata a Lecce: solo 15 giorni fa malviventi hanno spaccato a colpi di mazza la vetrata della “Cappuccineria degli Angeli” in via Imperatore Adriano.