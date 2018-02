Paura in banca: in tre irrompono armati tra i clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Tentata rapina presso l'agenzia Banco di Napoli in Via Leuca ad opera di due individui travisati di cui uno armato di coltello. I malviventi, uno con passamontagna ed occhiali e l'altro con indosso una tuta da benzinaio di colore rosso, si sono allontanati a bordo diun'autovettura Fiat Panda, di colore bianco, vecchio modello, ove era ad attenderli complice, in direzione di Cavallino.Sul posto volanti squadra mobile e carabinieri.