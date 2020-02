«Dateci i soldi», notte di terrore per due anziani

Notte di terrore per due anziani di Alezio. Due malviventi sono penetrati nella loro abitazione in piena notte e li hanno minacciati per farsi consegnare il denaro presente in casa.

i rapinatori hanno agito senza armi e senza usare violenza ma terrorizzando i due coniugi, entrambi novantenni, sono riusciti a farsi consegnare i soldi, circa 2mila euro, che avevano in casa.

Ora i carabinieri stanno cercando di risalire ai responsabili visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA