Rapina alla Snai di Via Leuca: paura tra i clienti

Paura nel pomeriggio di oggi in via Leuca, a Lecce, dove una rapina è stata messa a segnoal centro scommesse Punto Snai, in zona Castromediano. Tutto è accaduto intorno alle 15, quando tre individui con il volto coperto, due armati di pistola, con le armi in pugno hanno fatto irruzione all’interno dei locali del centro scommesse. Sotto la minaccia delle pistole, incuranti degli avventori presenti, hanno intimato ai dipendenti di consegnare tutto il denaro custodito in cassa. Un bottino magro, quello racimolato, che i rapinatori hanno dovuto spartirsi in quattro. Insieme, infatti, ad un quarto complice che era in auto ad attendere gli altri, con il motore acceso. Con tutti a quattro i rapinatori a bordo l’autovettura, una Fiat Bravo di colore grigio, è ripartita a forte velocità. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Lecce, e della vicina stazione di Cavallino, per provare a rintracciare anche l’auto che, dopo un primo controllo della targa, è risultata rubata lo scorso mese di febbraio. Le ricerche della banda di rapinatori sono partite subito dopo con controlli e posti di blocco nelle vie di collegamento tra Lecce e i comuni vicini. Ricerche però che al momento non hanno dato alcun esito.