Rapina alla Q8, arrestato 38enne

La fuga dopo la violenta rapina all'area di servizio è durata soltanto pochi minuti: intercettati mentre rincasavano a Nardò, infatti, sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti gli autori dell'efferato “colpo” ai danni della Q8 di Salice Salentino, portato a termine nel pomeriggio di ieri, durante il quale i malviventi non hanno esitato a colpire alla testa un dipendente col calcio di una pistola.I rapinatori sono stati intercettati dai carabinieri della tenenza di Copertino a bordo della Renault Modus, a bordo della quale si erano dileguati subito dopo la rapina. I due – Luigi Egidio Prete, di 38, già noto alle forze dell'ordine, autoproclamatosi il "Totò Riina di Nardò", e Gregorio Pandi, di 21, anche lui neretino - erano entrati in azione a volto scoperto, ma sono stati riconosciuti dalla vittima e sono così finiti in manette.