Rapina al supermercato: entra armato ed esce con 40 euro

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 15:30 circa una volante è intervenuta in via vecchia San Pietro in Lama presso supermercato “Super Sconti” per una rapina.ad agire è stato un uomo robusto alto 1.80 volto travisato con felpa di colore verdone armato di coltello e fuggito con una bicicletta per le strade limitrofe. Al momento vi era solo la cassiera che ha consegnato circa 40euro contenute nella cassa. Nessun ferito.