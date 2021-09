Rapina al ristorante: in due in fuga con appena 90 euro

Rapina ieri a tarda ora al ristorante Fish and Gin di San Donato: in due si sono presentati quando il locale stava per chiudere battenti e, brandendo un coltello, si sono fatti consegnare il denaro dai dipendenti.

Il bottino

Il bottino è di appena 90 euro, ma ai due malviventi che hanno agito nella notte, attorno all'1.30, la rapina andata male potrebbe costare cara: sono stati infatti ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale e, sebbene avessero il volto parzialmente coperto dalle mascherine, potrebbero essere riconosciuti dai carabinieri della locale stazione e del Norm di Lecce, e arrestati.

Le immagini delle videocamere

Dalle immagini si vedono chiaramente i due uomini che fanno il loro ingresso nel ristorante all'1.30. Uno di loro ha in mano un coltello e minaccia i tre dipendenti che stavano ultimando le pulizie: chiedono loro di farsi consegnare i soldi della cassa e anche quelli contenuti nei loro stessi portafogli. Ma il bottino è misero: la cassa era stata svuotata poco prima e anche nei portafogli ci sono poche decine di euro. alla fine i due raccattano appena 90 euro e si danno alla fuga salendo a bordo di un furgone.

Le indagini

I dipendenti ancora scossi hanno chiamato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e del Norm di Lecce, coordinati dal tenente Umberto Cerracchio, che hanno avviato le indagini partendo proprio dall'analisi delle videocamere.