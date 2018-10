Rapina al negozio di casalinghi: minaccia la cassiera con un taglierino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È entrato in azione poco prima dell’orario di chiusura il rapinatore solitario che questa sera, armato, ha fatto irruzione nel negozio di casalinghi “Carmelina”, di corso della Repubblica, a Lizzanello. Con il volto coperto da casco integrale, e con abiti scuri, si è presentato con un taglierino stretto in pugno all’ingresso del negozio. E con l’arma ha minacciato la cassiera, dalla quale si è fatto consegnare l’incasso della giornata. Quattrocento euro in contanti, in banconote di vario taglio, il bottino che è riuscito ad accaparrarsi, davanti agli occhi increduli di qualche testimone che ha assistito alla rapina, ma che non è riuscito a bloccare l’uomo che, dopo aver messo a segno il colpo, è fuggito via a piedi dileguandosi e scomparendo dopo aver imboccato una via traversa. Sul posto sono intervenuti, allertati da una telefonata al 112, i carabinieri della locale stazione e e i militari della Compagnia di Lecce che hanno avviato le indagini nella speranza di riuscire anche a raccogliere elementi utili dopo aver visionato le immagini di alcune telecamere presenti in negozio e lungo il corso.