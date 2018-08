© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura poco fa nel quartiere Leuca di Lecce. In due hanno fatto irruzione nell'ufficio postale del rione Castromediano, in via Raffaello Sanzio, sotto la minaccia di una pistola hanno portato via del denaro, anche in arrivo da alcune pensioni appena erogate agli utenti che si trovavano all'interno degli uffici. Nella concitazione della fuga una donna è stata violentemente spinta per terra battendo la testa ed è stata accompagnta in ospedale. Nel parapiglia uno dei rapinatori si è lasciato cadere cappellino con visiera e un telefono cellulare. Sul posto, tra la folla ancora sotto choc, sono intervenuti i carabinieri che sono ora sulle tracce dei due. Stando alle testimonianze i rapinatori si sarebbero dileguati a bordo di una Fiat Punto bianca.