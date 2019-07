Ramo giù su un'auto in centro: salvi gli occupanti (fuori da poco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura l'altra sera in pieno centro a Lecce quando un grosso ramo di un albero si è spezzato precipitando su un'auto che era parcheggiata. Per fortuna nell'auto - che è rimasta schiacciata e danneggiata - in quel momento non c'era nessuno, altrimenti si sarebbe potuta verificare una tragedia.Attorno alle 23 di giovedì sera, quando due persone a bordo di una Opel grigia hanno parcheggiato la loro auto lungo viale Cavallotti, proprio di fronte alla scuola Cesare Battisti, a pochi passi da via Trinchese. Erano passati pochi minuti, quando un tonfo ha fatto accorrere attorno alla loro auto decine e decine di persone. Un grosso ramo si era staccato da uno degli alberi del viale ed era precipitato proprio sulla Opel, occupando interamente la carreggiata e distruggendo la macchina. Tragedia sfiorata: se il cedimento fosse avvenuto qualche minuto prima, ci sarebbero potuti essere dei feriti.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecce che con l'autogru hanno provveduto a liberare l'auto, sgomberare la carreggiata, e mettere in sicurezza l'intera area. Il ramo, stando alle prime valutazioni, era stato spezzato, forse a causa del vento dei giorni scorsi. Ne ha risentito anche la viabilità: il traffico è rimasto bloccato a lungo e per regolarlo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale. Inevitabili le polemiche sui social sugli alberi che, a parere di qualcuno, andrebbero curati di più e potati più spesso.