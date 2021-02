Bici rubata a Rakesh, amico di tutti. E la movida si mobilita per comprargliene una nuova

Lui è un volto noto della movida di Lecce, con tanto di profilo Instagram ironico e seguitissimo. Rakash, quando ancora si passavano le serate seduti tra i tavolini del centro storico, vendeva accendini, distribuiva palloncini con frasi adatte ad ogni occasione ma, soprattutto, regalava sorrisi. Per questo è amico di tutti in città.

APPROFONDIMENTI LA RACCOLTA FONDI Una nuova bici per Rakesh

Un'amicizia ricambiata, tant'è che in un momento di difficoltà è proprio la movida che si mobilita per dargli una mano. Perché da qualche giorno Rakash è "orfano" della sua inseparabile bicicletta, che gli è stata rubata. E lui, come scrive sui social senza mai perdere l'autoironia, non ha i soldi per comprarne un'altra. Del resto, il nome del suo profilo instagram è proprio "Rakesh senzacash", che significa senza soldi. Così dal Deja Vu, locale del centro (nei pressi di piazzetta Santa Chiara), parte la raccolta fondi per regalare a Rakesh una nuova bicicletta. E chi volesse contribuire con uno o più euro può passare dal locale per lasciare i soldi e dimostrare amicizia concreta a chi, negli anni, non ha mai mancato di regalare palloncini e sorrisi.

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA