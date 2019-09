Raid incendiario contro l'impresa edile: danneggiati rimorchio e imballatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di intimidazione si tratta, non sembrano esserci dubbi. Chi ha scavalcato la recinzione, con taniche o bottiglie di liquido infiammabile, voleva colpire la ditta Co.Ge.M Sas di Melissano che ha sede nella zona industriale e si occupa della produzione di mattoni.Il fuoco è divampato nella notte, aggredendo un rimorchio e una imballatrice. I danni non sono fortunatamente ingenti: le fiamme divampate intorno alle 3 e rapidamente circoscritte, hanno interessato la ruota posteriore di un rimorchio autoarticolato, la parte elettrica di una macchina imballatrice, annerendo la parte esterna di un deposito prefabbricato. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Non è installato alcun sistema di videosorveglianza.