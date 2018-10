Raid incendiario ai danni di un poliziotto: auto distrutta dal fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid incendiario contro l'auto di un poliziotto. È accaduto nella notte a Collepasso, dove alcuni malviventi hanno dato alle fiamme la Mercedes Glk di un agente in servizio nel settore logistico della Questura di Lecce. Il rogo è stato appiccato all'interno di un terreno recintato adiacente l'abitazione del poliziotto, in via Manta, alla periferia del paese. L'incendio – di chiara natura dolosa, come confermato dal rinvenimento di una tanica con residui di liquido infiammabile – oltre a carbonizzare il veicolo ha distrutto anche una copertura in plastica, sotto la quale era parcheggiato. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Galatina ed agli investigatori della squadra mobile di Lecce.