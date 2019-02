Raid anarchico contro la sede del M5S: scritte sull'asilo torinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Atto vandalico questa notte contro la sede del M5S in via Milizia, a Lecce. Ignoti hanno imbrattato con vernice spray nera i muri e la saracinesca della sede del Movimento. La scritta, "con l'asilo che resiste", sarebbe riconducibile ai disordini di Torino dopo gli sgomberi di alcuni immobili decisi dal sindaco del M5S Appendino. Disordini nei quali è anche stato arrestato un leccese In mattinata è stato uno dei referenti cittadini del Movimento, Fabio Valente, a presentare denuncia in questura su quanto accaduto. L'episodio - su cui ora indaga la Polizia - sarebbe di matrice anarchica.