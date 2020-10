Lecce, 34enne trovato senza vita: dormiva sotto i portici di un palazzo

LECCE - Il corpo senza vita di un 34enne è stato rinvenuto questa mattina a Lecce, in viale Otranto. L'uomo, a quanto si apprende di origine indiana, dormiva da tempo sotto i portici di uno dei Palazzi sul viale, poco lontano dalla ex sede di un istituto bancario. Qui da qualche tempo aveva sistemato il suo giaciglio. Questa mattina la tragica scoperta da parte dei passanti, che hanno allertato le forze dell'ordine. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto il personale del 118 e la polizia.

Ultimo aggiornamento: 11:35

