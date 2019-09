Cadde dal lucernario e morì a scuola: condannata la preside

Ultimo aggiornamento: 16:43

Arriva la prima condanna per la tragica morte del diciassettenne Andrea De Gabriele, precipitato per una ventina di metri da un lucernario vicino al campo sportivo di una delle succursali del liceo scientifico "De Giorgi" che frequentava a Lecce. Lo studente cadde mentre recuperava un pallone da uno dei lucernari, a causa del cedimento di una grata e precipitò nel garage sottostante l'edificio. Otto mesi di reclusione per la dirigente scolastica Giovanna Caretto. La sentenza del gip Carlo Cazzella è del primo pomeriggio di oggi e ha aggravato la condanna a quattro mesi richiesta dalla pm Elsa Valeria Mignone.Dopo una prima richiesta di archiviazione, due volte rigettata dai giudici, oggi è arrivata dunque la condanna per la dirigente scolastica dell'istituto superiore leccese in cui si consumò la tragedia, durante l'ora di educazione fisica. In un altro processo ordinario è infatti imputato il professore di educazione fisica.Un risarcimento di 5mila euro ciascuno è stato riconosciuto per genitori, che in ogni caso si sono costituiti parte civile nel processo che si terrà contro la scuola.