Ragazzo disperso nel mare in burrasca. All'alba riprese le ricerche con l'elicottero

Sono riprese all'alba le ricerche del 19enne Matteo Ubaldi, di Spoleto, disperso, inghiottito dalle onde, ieri nel mare di Porto Cesareo in burrasca. In campo ci sono i militari dell'Ufficio Locale Marittimo Torre Cesarea di Porto Cesareo con l'ausilio di motovedette della Capitaneria di Porto di Gallipoli, e i vigili del fuoco di Lecce. Sul posto è atteso, a breve, anche un elicottero della Guardia di Finanza in partenza dall'aereoporto militare di Grottaglie. Il velivolo - già intervenuto ieri pomeriggio - dall’alto potrà aiutare i soccorritori nell’individuazione del ragazzo. In azione anche le idro-moto dei bagnini dei lidi della zona e quelle di alcuni volontari.Ad avventurarsi in mare, ieri, anche il fratellino di 8 anni del 19enne, ora ricoverato all'ospedale di Copertino e salvato miracolosamente, insieme con il padre. Una famiglia sotto choc con la madre che è tenuta precauzionalmente sotto osservazione dai medici.È il bilancio di una tragica domenica d'estate vissuta con il cuore in gola. E' accaduto ieri Porto Cesareo, nella baia delle Dune, precisamente in località Scalo di Furno. Erano da poco passate le 15 quando Matteo Ubaldi, giovane umbro di Spoleto, in compagnia del papà e del fratellino, ha voluto sfidare lo Jonio in tempesta, spazzato dalle folate del vento che viene da sud: lo scirocco.Qualche decina di metri e, poi, la tragedia sotto gli occhi atterriti della mamma e dei numerosi bagnanti presenti su quella stretta lingua di arenile che si trova prima della scogliera dell' insediamento archeologico. Uno dei tratti più belli della costa di Porto Cesareo. L'allerta è partito imemdiatamente, così come l'arrivo dei soccorsi prestati dai bagnini degli stabilimenti balneari Dune e Tabù (attivi, tra l'altro, nella grande baia, sin dalle prime ore del mattino per bloccare i bagnanti).Il primo ad essere salvato e portato a riva, è stato il più piccolo della famiglia trasportato imemdiatamente da un'ambulanza al vicino ospedale di Copertino. Il padre, invece, sia pure faticosamente è uscito da solo, con le sue gambe, ma con lo sguardo perso nel vuoto, alla ricerca del primogenito Matteo. Il figlio risucchiato da onde alte due metri e mezzo e da forti correnti che, troppo spesso, non hanno lasciato scampo a chi ha osato sfidarle in questa zona del litorale.La macchina dei soccorsi messa in moto è partita con immediatezza. La centrale operativa è stata approntata sulla quadrata delle Dune impegnando, oltre agli uomini addetti al salvataggio ed operanti nei due lidi, uomini e mezzi delle forze dell'ordine che hanno fatto il possibile per cercare di straappare al mare il giovane turista umbro in vacanza a Porto Cesareo con l'amata famiglia.Dopo le segnalazioni sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Porto Cesareo ai quali hanno dato supporto i colleghi della Compagnia di Campi Salentina, i militari della Guardia Costiera dell'ufficio locale marittimo Torre Cesarea ed i colleghi dela Capitaneria di Gallipoli. Per coadiuvare nelle ricerche l'acquascooter delle Dune sono giunte anche le idromoto delle organizzazioni volontarie di Porto Cesareo. Operativi anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecce e il nucleo sommozzatori provenienti da Brindisi che da subito hanno scandagliato i fondali da Scalo di Furno sino all'isola della Malva. Poco dopo si è alzato in volo anche un elicottero della Guardia di Finanza che, giunto da Grottaglie, che per ore ha perlustrato l'intera baia dall'alto.Nulla da fare. Nessuna traccia del giovane.La situazione sin da subito è parsa seria. Drammatica. Soprattutto per le avverse condizioni meteo. Il mare battuto dalla calabrese ha impedito persino alle motovedette e ai gommoni della Guardia Costiera di intervenire in modo continuo. Troppi rischi anche per loro. I soccorsi sono continuati sino alle 20.30. Poi al calare del buio il magistrato di turno, Francesca Miglietta, ha sospeso tutte le attività. Sono stati ripresi oggi all'alba.