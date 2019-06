Sporchiamoci le mani/Ragazzi e volontari in campo «Una lezione di civiltà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo atto della campagna di Sporchiamoci le Mani, la campagna di Nuovo Quotidiano e Legambiente Puglia, si svolgerà questa mattina a Novoli. Tre i siti periferici scelti perché contaminati da rifiuti di ogni genere: zona Badia, le zone adiacenti la provinciale Novoli Salice ed alcuni terreni intorno alla zona artigianale. Il raduno è in piazza Tito Schipa alle 8.30.Oggi per l'ultima puntata di Sporchiamoci le mani, i volontari ed i cittadini che hanno annunciato la loro presenza - una pattuglia che tra amministratori ed associazioni dovrebbe coinvolgere più di 60 persone - saranno al lavoro per smaltire tra gli altri rifiuti, frigoriferi, lavelli con annessi mobili, diversi water ed addirittura, oltre agli immancabili sacchi neri abbandonati, anche un intero treno di gomme, gettate nella campagna incolta. Vero è altresì, che i novolesi sono fieri ed orgogliosi, e vogliono recuperare il tempo perso, o almeno provarci. Tante le associazioni che hanno infatti annunciato la presenza per voce del presidente della Consulta della Associazioni locali Egidio Mello e tra queste Centro Danza il Sogno, Novoli Smart City, l'Avis, Fare verde Puglia Novoli, il Rione stazione, l'Avis Sport, le Donne della Focara, ACS, Nuova Liberars, Campus Giovani Teatro Lab e tante altre.«Un'iniziativa lodevole quella di Quotidiano e Legambiente - afferma Mello -. Attività di valori e di valore che vanno nella direzione del senso civico e della presa di coscienza di una cittadinanza attiva. Per questo sollecito tutte le associazioni a partecipare numerose proprio per dimostrare unità di intenti ed amore per la nostra terra».Sulla stessa lunghezza d'onda Maria Gabriella Valzano responsabile del Rione Stazione Novoli. «Sporchiamoci le mani è una campagna davvero seria che con i numeri e nei fatti ha dichiarato guerra alle discariche a cielo aperto. Ed oggi con orgoglio questa battaglia toccherà vincerla anche nella nostra Novoli - afferma la Valzano -. La manifestazione fortemente voluta dalla neo amministrazione e dalla consulta delle associazioni vuole essere la prima di una lunga serie di iniziative volta a sensibilizzare i cittadini verso il proprio territorio. Si partirà dalla periferia e poi si interverrà anche nei vari rioni novolesi - conclude la Valzano. - Con l'auspicio di rendere il paese più consono e degno del rispetto che merita: per le sue tradizioni e per la sua storia». Dulcis in fundo l'intervento di Roberto Toscano massimo responsabile di Campu Giovani e Teatro Lab. «Non potevamo mancare noi del Campus con la nostra energia e con i nostri ragazzi, a questo importantissimo appuntamento ben organizzato in tutto il Salento da Quotidiano e Legambiente - dice - . Soprattutto perché quest'anno anche la nostra manifestazione sarà dedicata proprio sul tema dell'attenzione all'ambiente con il claim Madre terra, siamo ancora in tempo. I nostri giovani oggi ed anche nei giorni del Campus saranno uniti sia nella riflessione che fattivamente nelle azioni da compiere per rispettare l'ambiente. Che dire noi cappellino in testa guanti alle mani e tanta forza di volontà siamo pronti ad a dare a caccia di rifiuti e ripulire Novoli».