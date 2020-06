Prendeva il sole sul balcone: 32enne trovata morta

Giallo sulla morte di una 32enne a Nardò. La ragazza, che viveva con un'amica, nel primo pomeriggio di oggi aveva deciso di approfittare della bella giornata e del sole forte per concedersi un po' di tintarella dal balcone di casa. Così, si era stesa lì per qualche minuto. Probabilmente ha accusato un malore, perché è stata ritrovata morta. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, sarebbe stata la coinquilina ad accorgersi che da tempo l'amica non si muoveva, ma per lei era già troppo tardi: non respirava più. Vani i soccorsi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Gallipoli, guidati dal capitano Francesco Battaglia, che hanno avviato le indagini per risolvere quello che potrebbe avere i contorni di un mistero. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di una morte naturale. In ogni caso, il corpo della donna è stato trasportato nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove si attende di sapere se il magistrato di turno, informato dell'accaduto, disporrà l'autopsia e le analisi per comprendere se la donna avesse magari assunto alcol o altre sostanze che, unite al forte sole, potrebbero aver causato il malore fatale.

Ultimo aggiornamento: 20:43

