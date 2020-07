Vola giù dal balcone: grave una ragazzina di 12 anni

Si sporge dal balcone di casa e precipita giù sull’asfalto facendo un volo di 6 metri. Protagonista del brutto incidente una ragazzina di 12 anni di origine marocchine, residente a Lecce, ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Vito Fazzi”.

Poco chiara al momento la dinamica dell’accaduto verificatosi intorno alle mezzanotte di ieri in una palazzina di via Firenze, nella zona 167.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia intervenuti sul posto, la ragazzina si sarebbe sporta eccessivamente dal balcone, forse attratto dal vociare di alcuni amici presenti nel parchetto antistante, perdendo così l'equilibrio e precipitando al suolo davanti agli occhi dei propri familiari. Allertato il 118, i sanitari dopo le prime cure prestate alla 12enne e valutati i numerosi traumi hanno disposto il ricovero in ospedale, dove tutt'ora le condizioni di salute della ragazzina sono monitorate dai medici.