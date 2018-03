Raffica di rapine in supermercati e tabaccherie: allarme nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre rapine nel giro di poche ore: è questo il bilancio di una giornata nella provincia di Lecce. Il primo colpo nel pomeriggio a Copertino, ai danni di una tabaccheria: in due hanno fatto irruzione armati di pistola, intenzionati a fare incetta di soldi e sigarette, ma sono riusciti a racimolare soltanto un misero bottino. Appena una decina di pacchetti di “bionde”. È accaduto nella rivendita “Colonna” di via Evangelista Menga, nel centro di Copertino, a due passi dal Castello Angioino. In serata, due colpi a pochi minuti l'uno dall'altro: all'Eurospin di Surbo, dove tre persone armate di fucili a canne mozze hanno portato via l'incasso; e al Penny Market di Trepuzzi, dove un rapinatore solitario si è fatto consegnare il denaro ed ha costretto due clienti a portarlo lontano da lì a bordo della loro auto. Su tutti e tre gli episodi stanno indagando i carabinieri.