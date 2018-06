Racconto choc di una turista: “Picchiata e violentata nel b&b”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchiata e poi violentata all'interno di un B&B. La denuncia è di una turista che e arriva da una struttura ricettiva di Ruffano, dove i carabinieri di Casarano sono intervenuti e hanno denunciato per violenza sessuale e percosse un 42enne.Secondo la denuncia della vittima domenica scorsa all’interno della stanza della struttura ricettiva, sarebbe stata aggredita da un uomo che dopo averla percossa l’avrebbe violentata.La vittima ha allra chiesto l’intervento del 118 e portata in ospedale per essere medicata. Ora sull'episodio indagano i carabinieri.