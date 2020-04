Offese e minacce a un carabiniere: mistero a Racale

Offese pesanti e una minaccia neppure tanto velata. Scritte con lo spray rosso sul muro di un deposito agricolo situato lungo la strada che conduce da Racale alla marina di Torre Suda. Il destinatario degli autori, per ora, ignoti è un appuntato di Melissano da anni in servizio presso la stazione di Racale.

Gli ignoti non di sono risparmiati neppure a scrivere il suo cognome. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Casarano che hanno avviato le indagini per decifrare il grave episodio, per il momento senza spiegazioni, e risalire ai responsabili. Le scritte sono state rimosse. Ultimo aggiornamento: 09:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA