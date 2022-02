San Valentino a Racale, tra amore e solidarietà: concorso di foto, tango in piazza e donazione del sangue

San Valentino anche a Racale, comune in provincia di Lecce. Un centro storico addobbato e una settimana di iniziative - da oggi e fino alla prossima domenica - che coinvolgono cittadini e imprese, un concorso fotografico sui sentimenti e poi letture a tema, musica suonata e cantata, poesia, e il tango. Ma non solo. Anche la scelta di donare il sangue a chi ne ha bisogno, e un libro alla comunità: è questa la proposta dell’amministrazione Salsetti interpreta così San Valentino.

Il paese addobbato

«Un’occasione in più per riflettere sul sentimento dell’amore, che lega non solo le coppie ma le famiglie, le persone tra loro, le comunità al proprio territorio», spiega il sindaco di Racale Antonio Salsetti.

«Siamo ancora in pandemia e le occasioni per incrociare lo sguardo con i concittadini e le concittadine non sono molte. Abbiamo cercato, per quanto le regole anti covid e il momento ci consentano, di proporre alla città un’iniziativa di leggerezza e condivisione, all’aria aperta di questi giorni che ci danno un primo anticipo di primavera - ha aggiunto il sindaco -. Ringrazio di cuore gli artisti e le associazioni che si sono prodigati nella realizzazione di questa settimana di Amore a 360gradi, grazie alle attività commerciali che si sono messe in gioco attraverso un’iniziativa di sconti che speriamo possa rappresentare un piccolo ristoro per le coppie, tutte le coppie».